скласты звукову модель слова браття

Гость: Гость:

б р а' т т я - 2 склади = = о' ≡ ≥ о = - приголосний, твердий, дзвінкий ≡ - приголосний, твердий, глухий ≥ - приголосний, м'який, глухий о - голосний, ненаголошений о' - голосний, наголошений