скласты звукову модель слова браття

Қазақ тiлi
скласты звукову модель слова браття
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б р а' т т я - 2 склади = = о' ≡ ≥ о = - приголосний, твердий, дзвінкий ≡ - приголосний, твердий, глухий ≥ - приголосний, м'який, глухий о - голосний, ненаголошений о' - голосний, наголошений
Гость:
Здравствуйте, вот мое решение (б р а т': а)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Какие из перечисленных ниже стран могут служить примерами: а) стран, имеющих руспубликанскую форму правления: Болгария, Польша, Великобритания, Фра...
Ответить
Химия
Найдите объем этилена (н.у.) полученного реакции дигидрадации 230мл 95% этилового спирта (плотность 0,8 г\мл).
Ответить
Геометрия
луч OV является биссектрисой угла ZOY,а луч OU-биссектрисой угла XOY.Найдите угол XOY если,если
Ответить
Химия
ОПРЕДЕЛИТЕ МАССЫ И ХИМИЧЕСКИЕ КОЛИЧЕСТВА ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ И СЕРНОЙ КИСЛОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЛИ СУЛЬФАТА МАССОЙ 68,4 ГРАММА
Ответить
Экономика
в классе 111100% девочек и 1100 мальчиков .Сколько учеников в классе?
Ответить