скласты звукову модель слова браття
Қазақ тiлi
скласты звукову модель слова браття
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б р а' т т я - 2 склади = = о' ≡ ≥ о = - приголосний, твердий, дзвінкий ≡ - приголосний, твердий, глухий ≥ - приголосний, м'який, глухий о - голосний, ненаголошений о' - голосний, наголошений
Гость:
Здравствуйте, вот мое решение (б р а т': а)
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