луч OV является биссектрисой угла ZOY,а луч OU-биссектрисой угла XOY.Найдите угол XOY если,если меньше UOV=80 градусов =========================================== Луч OC делит угол AOB на два угла.Найдите угол AOC,если меньше...

Геометрия

луч OV является биссектрисой угла ZOY,а луч OU-биссектрисой угла XOY.Найдите угол XOY если,если меньше UOV=80 градусов =========================================== Луч OC делит угол AOB на два угла.Найдите угол AOC,если меньше AOB=155 градусов и угол AOC на 15 градусов больше угла COB

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