луч OV является биссектрисой угла ZOY,а луч OU-биссектрисой угла XOY.Найдите угол XOY если,если меньше UOV=80 градусов =========================================== Луч OC делит угол AOB на два угла.Найдите угол AOC,если меньше...
Геометрия
луч OV является биссектрисой угла ZOY,а луч OU-биссектрисой угла XOY.Найдите угол XOY если,если меньше UOV=80 градусов =========================================== Луч OC делит угол AOB на два угла.Найдите угол AOC,если меньше AOB=155 градусов и угол AOC на 15 градусов больше угла COB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-угол СОВ,тогда угол АОС х+15. х+х+15=155 2х=155-15 2х=140 х=140:2 х=70 градусов угол СОВ 70+15=85 градусов угол АОС
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