Найдите объем этилена (н.у.) полученного реакции дигидрадации 230мл 95% этилового спирта (плотность 0,8 г\мл).

Химия
Найдите объем этилена (н.у.) полученного реакции дигидрадации 230мл 95% этилового спирта (плотность 0,8 г\мл).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3CH2OH--------CH2=CH2+H2O 1)найдем сначало массу раствора этанола: m(C2H5OH)(раствора)=p*v=0,8*230=184 гр ,2) теперь массу чистого этанола: m(C2H5OH)(вещества)=W*m(раствора)/100%,    m(C2H5OH)(вещества)=95*184/100=174,8 гр.   3)n(C2H5OH)=m/M=174,8/46=3,8 моль значит n(C2H4)=3,8 моль  4)v(C2H4)=n*Vm=(Vm=22,4) 3,8*22,4=85,12 мл...Ответ v(C2H4)85,12 мл
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