1) Почему железные печи скорее нагревают комнату, чем кирпичные, но не так долго остаются теплыми? 2) Стальную деталь массой 300 г нагрели до высокой температуры, а затем погрузили для закалки в 3 кг машинного масла, имеющего т...
Физика
1) Почему железные печи скорее нагревают комнату, чем кирпичные, но не так долго остаются теплыми? 2) Стальную деталь массой 300 г нагрели до высокой температуры, а затем погрузили для закалки в 3 кг машинного масла, имеющего температуру 10 С. Определите начальную температуру детали, если температура при установившемся тепловом равновессии была 30 С?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
теплопроводность-способность вещества проводить тепло (высокая у железа и низкая у кирпича),теплоёмкость-количество тепла,способное принять единица массы вещества (у металлов низкая,у обожжёной глины-кирпича высокая)
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