1) Почему железные печи скорее нагревают комнату, чем кирпичные, но не так долго остаются теплыми? 2) Стальную деталь массой 300 г нагрели до высокой температуры, а затем погрузили для закалки в 3 кг машинного масла, имеющего т...

Физика

1) Почему железные печи скорее нагревают комнату, чем кирпичные, но не так долго остаются теплыми? 2) Стальную деталь массой 300 г нагрели до высокой температуры, а затем погрузили для закалки в 3 кг машинного масла, имеющего температуру 10 С. Определите начальную температуру детали, если температура при установившемся тепловом равновессии была 30 С?

Автор: Гость