Основания равнобедренной трапеции равны 8 корней из 7 и 12 корней из 7,а боковая сторона равна 8. Найдите синус угла трапеции
Геометрия
Основания равнобедренной трапеции равны 8 корней из 7 и 12 корней из 7,а боковая сторона равна 8. Найдите синус угла трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть ABCD - заданная трапеция, а ВЕ - ее высота. Тогда АЕ = (12 * √ 7 - 8 * √ 7) / 2 = 2 * √ 7 По теореме Пифагора ВЕ = √ (АВ² - АЕ²) = √ (8² - (2 * √ 7)²) = √ (64 - 28) = √ 36 = 6 см. Следовательно sin A = BE / AB = 6 / 8 = 0,75
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