написати текст про добру людину
Қазақ тiлi
написати текст про добру людину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По вчинках визначають яка людина.Добра людина добру й вчить.Зробивши добро,не чекають винагород.Треба допомагати один одному ,робити хорошi вчинки,любити оточуючих тебе й творити добро.I тодi завжди буде мир та злагода на Землi.
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