написати текст про добру людину

Қазақ тiлi
написати текст про добру людину
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По вчинках визначають яка людина.Добра людина добру й вчить.Зробивши добро,не чекають винагород.Треба допомагати один одному ,робити хорошi вчинки,любити оточуючих тебе й творити добро.I тодi завжди буде мир та злагода на Землi.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
в результате торможения скорость автомобиля за 3 с уменьшилась с 72км/ч до 7,2км/ч. определите ускорение автомобиля.
Ответить
Қазақ тiлi
помогите написать текст про добру людину  
Ответить
Физика
1) Почему железные печи скорее нагревают комнату, чем кирпичные, но не так долго остаются теплыми? 2) Стальную деталь массой 300 г нагрели до высок...
Ответить
Геометрия
Основания равнобедренной трапеции равны 8 корней из 7 и 12 корней из 7,а боковая сторона равна 8. Найдите синус угла трапеции
Ответить
Математика
В футбольной команде пятого класса 7 человек.Члены команды выбирают вратаря и капитана.Сколькими спосабами это можно сделать?
Ответить