написати текст про добру людину

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По вчинках визначають яка людина.Добра людина добру й вчить.Зробивши добро,не чекають винагород.Треба допомагати один одному ,робити хорошi вчинки,любити оточуючих тебе й творити добро.I тодi завжди буде мир та злагода на Землi.