в результате торможения скорость автомобиля за 3 с уменьшилась с 72км/ч до 7,2км/ч. определите ускорение автомобиля.

Физика
в результате торможения скорость автомобиля за 3 с уменьшилась с 72км/ч до 7,2км/ч. определите ускорение автомобиля.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]v_{2}=v_{1}-at,\ \ \ \ a=\frac{v_{1}-v_{2}}{t}=\frac{20-2}{3}=6\ m/c^2.[/latex] В ответе укажем ускорение со знаком минус, так как движение равнозамедленное: Ответ: -6 м/с^2.
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