в результате торможения скорость автомобиля за 3 с уменьшилась с 72км/ч до 7,2км/ч. определите ускорение автомобиля.

Физика

в результате торможения скорость автомобиля за 3 с уменьшилась с 72км/ч до 7,2км/ч. определите ускорение автомобиля.

Автор: Гость