Один рабочий может оклеить обоями помещение за 3 часа.Через 20 минут работы к нему присоединился второй рабочий,который всю работу может выполнить за 5 часов.За какое время было оклеено все помещение?
Алгебра
Один рабочий может оклеить обоями помещение за 3 часа.Через 20 минут работы к нему присоединился второй рабочий,который всю работу может выполнить за 5 часов.За какое время было оклеено все помещение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть первый рабочий работал часов. Тогда второй работал Х - 1/3 часа. Первый выполнил долю работы X/3. а второй - (X - 1/3)/5. Вместе они выполнили всю работу, поэтому получаем уравнение Х / 3 + (X - 1/3) / 5 = 1 5 * X + 3 * X - 1 = 15 X = 2 таким образом, все помещение будет оклеено обоями за 2 часа.
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