Один рабочий может оклеить обоями помещение за 3 часа.Через 20 минут работы к нему присоединился второй рабочий,который всю работу может выполнить за 5 часов.За какое время было оклеено все помещение?

Алгебра

Один рабочий может оклеить обоями помещение за 3 часа.Через 20 минут работы к нему присоединился второй рабочий,который всю работу может выполнить за 5 часов.За какое время было оклеено все помещение?

Автор: Гость