Как избегать конфликтов?

Гость: Гость:

Если вы замечаете, что начинаете слишком эмоционально ключаться на критику, остановитесь,вдохните глубоко,скажите,что эта тема вас очень задевает,поэтому вы так вскипели.Обычно достаточно только сообщить о своем состоянии, чтобы взять над ним власть. Если вы начали спорить,признайте,что у вашего оппонемента(лицо возражающее на собраниях в прениях,во время ученого диспута) есть тоже может быть свое мнение ,вспомните об этом.Скажите,оппонементу что вы не хотите спорить.Пусть каждый остнентся при своем мнении.в ссоре никогда не получится прийти к какому-либо решению или остаивать свои интересы. Оцените возможные последствия конфликта,признайте их со своим оппонементом,поговорите с ним о тех проблемах,которые эмоционально на вас так воздействуют. Для того чтобы сохранить хорошие отношения с человеком,с которым у вас разные точки зрения или от которого вы слышите критику -избегание конфликтов -не лучший способ,так же как и превращение разногласий в ссору.Однако простое правило поможет вам найти золотую середину в том.когда вы сообщаете партнеру о том,что вам не нравится в его поведении,в своей фразе отьмете 2 составляющие: ваше истинное отношение к самому партнеру(оппоненту) 2 Предмет вашего несогласия Например: "Я очень хорошо отношусь к тебе и мне не зочется портить с тобой отношения,но мне не нравится что..." "Я уважаю тебя и ценю" "Я люблю тебя и мне важны отношения с тобой,но..." Еще более тонким и важным повышением уровня вашей коммуникации будет умение заменять слово "но" на "и":"Я уважаю тебя и ценю и в тоже время мне неприятно,что..."Равное уважение как к себе,так и другому,-залог равных,стабильных отношений,в которых только одно ваше умение находить баланс уважения может вызывать сильное притяжение со стороны других людей.