РОЛЬ ЗНАНИЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Гость: Гость:

Знания нужны каждому человеку, а если их нет, то их нужно развивать. Человек без знаний это глупый человек. Глупых людей никто не уважает. Никому не хочется дружить с глупыми людьми.Знания в жизни человека играет важную роль. Человек со знаниями может легко найти себе хорошую профессию. Выйти из плохой ситуации. Помогать знакомым когда они в беде. Просто так знания не появляются с начала нужно отлично учится в школе для того и создана школа чтобы развивать знания. Человеку нельзя терять время зря. Нужно учится и учится и ещё читать книги.