Как египтяне перешли от изображения значков целого слова к изображению значком отдельного звука

Экономика
Как египтяне перешли от изображения значков целого слова к изображению значком отдельного звука
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в Древнем Египте наряду со значками , обозначавшими целые понятия и слова, существовали и другие знаки, обозначавшие слоги и даже отдельные звуки . Потребность в таких знаках очевидна, так как не все можно выразить в виде изображений (прежде всего, это касается личных имен). В этих случаях египтяне превращали слова иероглифы в буквы иероглифы, из которых и составлялись слова, подлежащие передаче на письме согласно их звучанию. Например иероглиф «хт» — изображение дома — сделался двухбуквенным иероглифом, обозначающим звук [хт], иероглиф «мн» — изображение шахматной доски — стал иероглифом, обозначающим два звука [мн] и т.д. На первых порах значение фонетических иероглифов было вспомогательным, но со временем их роль все более возрастала, и в последние века существования египетской письменности значение фонетических иероглифов стало господствующим. Но к чисто фонографическому письму (то есть такому, где каждый знак обозначает отдельный звук или букву) египтяне так и не перешли . Это важное усовершенствование было сделано в письме других народов
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