1) 7-4(3x-1)=5(1-2x) 2) 3(x-1,5)+2x=5(x-0,9) 3)6-1=-1 4 4)1 1-2x=-3 3
Алгебра
1) 7-4(3x-1)=5(1-2x) 2) 3(x-1,5)+2x=5(x-0,9) 3)6-1=-1 4 4)1 1-2x=-3 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-4(3х-1)=5(1-2х) 7-12х+4=5-10х 11-12х=5-10х -12х+10х=5-11 -2х=-6 х=-6:(-2) х=3 3(х-1,5)+2х=5(х-0,9) 3х- 4,5+2х=5х-4,5 5х-4,5=5х-4,5 5х-5х=4,5-4,5 0=0 х=любое 11/3-2х=-3 -2х=-3-11/3 -2х= -20/3 х=-20/3:(-2) х=10/3 или 3 целых 1/3
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