Решите задачу составив пропорцию. 1) Стальной шарик объемом 6см3 имеет массу 46,8г. Какова масса шарика из той же стали, если его объем равен 2,5см3? 2) Длинна первого прямоугольника 3,6 м, а ширина 2,4м. Длина второго прямоуго...

Математика

Решите задачу составив пропорцию. 1) Стальной шарик объемом 6см3 имеет массу 46,8г. Какова масса шарика из той же стали, если его объем равен 2,5см3? 2) Длинна первого прямоугольника 3,6 м, а ширина 2,4м. Длина второго прямоугольника 4,8м. Найдите ширину второго прямоугольника, если известно, что площади прямоугольников равны.

Автор: Гость