Составьте структурные формулы насыщенных углеводородов, укажите среди них изомеры: 1)3-метилгексан 2)2,4-диметилгептан 3)н-октан 4)4-етил-2-метилгептан 5)3-етилгексан эти формулы должны быть не в одну строчку, а так что бы были...

Химия

Составьте структурные формулы насыщенных углеводородов, укажите среди них изомеры: 1)3-метилгексан 2)2,4-диметилгептан 3)н-октан 4)4-етил-2-метилгептан 5)3-етилгексан эти формулы должны быть не в одну строчку, а так что бы были некоторые углевороды сверху или снизу других

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