Сочинение-рассуждение на тему Песня Ивана Васильевича,молодого опричника и удалого купца Калашникова.
Литература
Сочинение-рассуждение на тему Песня Ивана Васильевича,молодого опричника и удалого купца Калашникова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опричник Кирибеевич - любимец царя, он думал ему всё позволено. Поэтому он опозорил обвенчаную девушку! Это в те времена не позволимо. Если бы он понастоящему любил Алёну Дмитреевну он бы подумал о ней прежде чем её целовать при всех. Купец Калашников очень мужественный и честный человек. Он узнав, что его жена опозорена не выгнал её, а пошёл на бой с опричником, чтобы отстоять честь жены и семьи. Царь Иван Васильевич очень жесток и непредсказуем это рассказываесть во всех рассказах о нём. Он, не разобравшись в этом деле сразу приказал казнить купца, а прав был он или виноват это для него было неважно главное, что он убил его любимого опричника.
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