Сочинение на любую пословицу.

Гость: Гость:

Я слышала такую пословицу Лучше сладкая ложь, чем горькая правда. Каждый подумает нечего даже если правда горькая правду должен каждый знать. Всё не так сладкая ложь лучше потому-что горькая правда может навредить тебе тогда будешь всю жизнь страдать думать о том что случилось. У этой послоёвицы глубокий смысл.