Сочинение на любую пословицу.
Литература
Сочинение на любую пословицу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я слышала такую пословицу Лучше сладкая ложь, чем горькая правда. Каждый подумает нечего даже если правда горькая правду должен каждый знать. Всё не так сладкая ложь лучше потому-что горькая правда может навредить тебе тогда будешь всю жизнь страдать думать о том что случилось. У этой послоёвицы глубокий смысл.
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