2а-3 дробь а-1 минус 2-а дробь 1-а
Алгебра
2а-3 дробь а-1 минус 2-а дробь 1-а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\frac{2a-3}{a-1}-\frac{2-a}{1-a}=\frac{2a-3}{a-1}+\frac{2-a}{a-1}=\frac{2a-3+2-a}{a-1}=\frac{a-1}{a-1}=1[/latex]
Гость:
2а - 3 _ 2 - а = 2а - 3 + 2 - а = 2а - 3 + 2 - а = а - 1 = 1 а - 1 1 - а а - 1 а - 1 а - 1 а - 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
за рік в школі ми проводимо х часу,з того ми хворіли у 50 разів менше,пропускали в 45 разів менше того що ми хворіли ,скільки часу ми проводили в ш...
Математика