2а-3 дробь а-1 минус 2-а дробь 1-а

Алгебра
2а-3 дробь а-1 минус 2-а дробь 1-а
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\frac{2a-3}{a-1}-\frac{2-a}{1-a}=\frac{2a-3}{a-1}+\frac{2-a}{a-1}=\frac{2a-3+2-a}{a-1}=\frac{a-1}{a-1}=1[/latex]
Гость:
2а - 3  _  2 - а   =   2а - 3  +  2 - а = 2а - 3 + 2 - а  =  а - 1  = 1     а - 1       1 - а        а - 1       а - 1           а - 1           а - 1
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