Число рабочих 1-ого цеха относится к числу рабочих 2-ого цеха, как 3:2. Если из 1-ого цеха во 2-ой перейдут 8 рабочих, то предыдущее отношение изменится на такое 5:6.Сколько рабочих будет в каждом цехе?

Алгебра

Число рабочих 1-ого цеха относится к числу рабочих 2-ого цеха, как 3:2. Если из 1-ого цеха во 2-ой перейдут 8 рабочих, то предыдущее отношение изменится на такое 5:6.Сколько рабочих будет в каждом цехе?

Автор: Гость