Число рабочих 1-ого цеха относится к числу рабочих 2-ого цеха, как 3:2. Если из 1-ого цеха во 2-ой перейдут 8 рабочих, то предыдущее отношение изменится на такое 5:6.Сколько рабочих будет в каждом цехе?

Алгебра
Число рабочих 1-ого цеха относится к числу рабочих 2-ого цеха, как 3:2. Если из 1-ого цеха во 2-ой перейдут 8 рабочих, то предыдущее отношение изменится на такое 5:6.Сколько рабочих будет в каждом цехе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - первoй цех y - второй цех   x/y=3/2 (x-8)/(y+8)=5/6   3y=2x 5(y+8)=6(x-8)   3y-2x=0 5y+40=6x-48   3y-2x=0 |*-3 5y-6x=-88   -9y+6x=0 5y-6x=-88 ------------ -4y=-88 y=22   3*22=2x 2x=66 x=33
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