Почему необходимо выдерживать стеклянную трубку в горячей воде в течение 3-5 минут? Почему после погружения стеклянной трубки в сосуд с водой комнатной температуры и снятия пластилина по трубке поднимается вверх? Почему при оди...

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Почему необходимо выдерживать стеклянную трубку в горячей воде в течение 3-5 минут? Почему после погружения стеклянной трубки в сосуд с водой комнатной температуры и снятия пластилина по трубке поднимается вверх? Почему при одинаковых уровнях воды в сосуде и в стеклянной трубке давление воздуха в трубке равно атмосферному?

Автор: Гость