Почему необходимо выдерживать стеклянную трубку в горячей воде в течение 3-5 минут? Почему после погружения стеклянной трубки в сосуд с водой комнатной температуры и снятия пластилина по трубке поднимается вверх? Почему при оди...

Қазақ тiлi
Почему необходимо выдерживать стеклянную трубку в горячей воде в течение 3-5 минут? Почему после погружения стеклянной трубки в сосуд с водой комнатной температуры и снятия пластилина по трубке поднимается вверх? Почему при одинаковых уровнях воды в сосуде и в стеклянной трубке давление воздуха в трубке равно атмосферному?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы трубка успела остыть.потому что после остывания объем трубки уменьшается.потому что вода давит на трубку с такой же силой какой действует атм.давление на воду
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