в трех пронумерованых пробирках находятся растворы следующих солей: хлорид калия, сульфат натрия, нитрат калия. После добавления в каждую из пробирок раствора нитрата бария наблюдали выпадение осадка в третьей пробирке. Укажите...

Химия

в трех пронумерованых пробирках находятся растворы следующих солей: хлорид калия, сульфат натрия, нитрат калия. После добавления в каждую из пробирок раствора нитрата бария наблюдали выпадение осадка в третьей пробирке. Укажите,какое из веществ было в данной пробирке.Поясните уравнением реакции

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