Первый автомобиль прошел половину расстояния между пунктами А и В со скоростью 80 км/ч, а другую половину- со скоростью 120 км/ч. Второй автомобиль, двигаясь между пунктами А и В с постоянной скоростью 100 км/ч, затратил на дви...
Алгебра
Первый автомобиль прошел половину расстояния между пунктами А и В со скоростью 80 км/ч, а другую половину- со скоростью 120 км/ч. Второй автомобиль, двигаясь между пунктами А и В с постоянной скоростью 100 км/ч, затратил на движение на 6 минут меньше первого. Найти расстояние между А и В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х расстояние между А и В. х/(2*80) = х/160 ч время потраченное 1 автомобилем на первую половину пути х/(2*120) = х/240 ч время потраченное 1 автомобилем на вторую половину пути х/100 ч время потраченное 2 автомобилем на путь По условию известно, что второй автомобиль, затратил на движение на 6 минут = 6/60 = 1/10 ч меньше первого. Составим уравнение: х/160 + х/240 - х/100 = 1/10 (умножим обе части уравнения на 10) х/16 + х/24 - х/10 = 1 (приведем к общему знаменателю = 240) (15х + 10х - 24х)/240 = 1 х = 240 Ответ. 240 км расстояние между А и В.
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