    Известно, что 5 меньше =x меньше =8 и 1 меньше =y меньше =2. Оцените значение выражения 3х-5y/x-3

Алгебра
    Известно, что 5 меньше =x меньше =8 и 1 меньше =y меньше =2. Оцените значение выражения 3х-5y/x-3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если выражение : числитель 3х-5y знаменатель x-3,   то 5<=x<=8, 2<=x-3<=5, 15<=3x<=24 1<=y<=2, 5<=5y<=10, -10<=-5y<=-5 5<=3x-5y<=19   1=5/5<=(3х-5y/x-3)<=19/2=9.5    
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