Известно, что 5 меньше =x меньше =8 и 1 меньше =y меньше =2. Оцените значение выражения 3х-5y/x-3

Алгебра

Известно, что 5 меньше =x меньше =8 и 1 меньше =y меньше =2. Оцените значение выражения 3х-5y/x-3

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