почему число элементов в периодах соответствует ряду чисел 2-8-18-32
Химия
почему число элементов в периодах соответствует ряду чисел 2-8-18-32
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер периода соотв. числу энергетических уровней атома, где 2*n^2 - формула для определения кол -ва электронов на уровне Числа 2-8-18-32 соответствует максимально возможному числу электронов на соответствующих энергетических уровнях
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