купили 24 тетради в линию и клеточку. За все заплатили 6 грн. 60 коп. Тетрадь в клеточку стоит 24 коп, а в линию - 30 коп. Сколько купили тетрадей каждого вида?
Алгебра
купили 24 тетради в линию и клеточку. За все заплатили 6 грн. 60 коп. Тетрадь в клеточку стоит 24 коп, а в линию - 30 коп. Сколько купили тетрадей каждого вида?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х тетрадей в клетку было куплено (24 - х) тетрадей в линию 24х коп заплатили за тетради в клетку 30(24-х) коп заплатили за тетради По условию известно, что за все заплатили 6 грн. 60 коп = 660 коп, получаем уравнение: 24х + 30(24-х) = 660 24х + 720 - 30х = 660 6х = 720 - 660 6х = 60 х = 10 10 тетрадей в клетку было куплено 24 - 10=14 тетрадей в линию было куплено. Ответ. 10 в клетку и 14 в линию купили.
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