При каких значениях k трёхчлен  4kх²-5х+25k нельзя разложить на линейные множители?     Заранее большое спасибо! 

Гость: Гость:

Так как трехчлен квадратный, то при Д<0 его нельзя разложить на множители. Д=25-4*4к*25к<0 25-400к²<0 к²-1/16 >0 решением этого неравенства будет: (- ∞; -1/4) ∨ (1/4; + ∞). Ответ: при к ∈ (- ∞; -1/4) ∨ (1/4; + ∞) данный трехчлен нельзя разложить на множители