Объясните, как и почему происходит перемещение воздуха над нагретой лампой??
Физика
Объясните, как и почему происходит перемещение воздуха над нагретой лампой??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перемещение воздуха происходит в результате конвекции Теплый воздуз под действием силы Архимеда поднимается вверх, а тот воздух, который был вверху теперь уже более холодный опускается вниз, снова прогревается от лампы и движется вверх. Происхоит как бы перемешивание. Это и есть конвекция. если разместить над лампой бумажную спиральку(как на рисунке в учебнике). то она будет поворачиваться под действием этих потоков воздуха
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вася играет сам с собой в игру. Вначале он пишет на доске положительное число (не обязательно целое). За один ход он может стереть наименьшее число...
Экономика
У Миши есть прямоугольник 4 х 100 клеточек. Даша закрашивает в нем клеточки в каком-то порядке. Но Миша запретил ей закрашивать клеточку, двумя или...
Алгебра
купили 24 тетради в линию и клеточку. За все заплатили 6 грн. 60 коп. Тетрадь в клеточку стоит 24 коп, а в линию - 30 коп. Сколько купили тетрадей ...