Объясните, как и почему происходит перемещение воздуха над нагретой лампой??

Физика
Объясните, как и почему происходит перемещение воздуха над нагретой лампой??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перемещение воздуха происходит в результате конвекции Теплый воздуз под действием силы Архимеда поднимается вверх, а тот воздух, который был вверху теперь уже более холодный опускается вниз, снова прогревается от лампы и движется вверх. Происхоит как бы перемешивание. Это и есть конвекция. если разместить над лампой бумажную спиральку(как на рисунке в учебнике). то она будет поворачиваться под действием этих потоков воздуха
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