Объясните, как и почему происходит перемещение воздуха над нагретой лампой??

Гость: Гость:

Перемещение воздуха происходит в результате конвекции Теплый воздуз под действием силы Архимеда поднимается вверх, а тот воздух, который был вверху теперь уже более холодный опускается вниз, снова прогревается от лампы и движется вверх. Происхоит как бы перемешивание. Это и есть конвекция. если разместить над лампой бумажную спиральку(как на рисунке в учебнике). то она будет поворачиваться под действием этих потоков воздуха