Розвяжите неравенство: 2-7x больше 0; 6(y-1,5)-3,4 больше 4y-2,4

Алгебра
Розвяжите неравенство: 2-7x больше 0; 6(y-1,5)-3,4 больше 4y-2,4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-7x>0 -7х>-2 x<2/7 x∈(-∞;2/7)   6(y-1,5)-3,4>4y-2,4 6y-9-3,4>4y-2,4 6y-4y>9+3,4-2,4 2y>10 y>5 y∈(5;∞) 
Гость:
2-7x>0 -7x>-2 x<2/7   6(y-1,5)-3,4>4y-2,4 6y-9-3,4>4y-2,4 2y>10 y>5
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