1) Запиши все двузначные числа,меньше 40 в которых число едениц на 5 больше числа десятков. 2) Запиши все двузначные числа от 30 до 100, в которых число десятков на 2 больше числа едениц
Математика
1) Запиши все двузначные числа,меньше 40 в которых число едениц на 5 больше числа десятков. 2) Запиши все двузначные числа от 30 до 100, в которых число десятков на 2 больше числа едениц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если число десятков 1, то единиц - 1+5 = 6. Число 16 Если число десятков 2, то единиц - 2+5 = 7. Число 27 Если число десятков 3, то единиц - 3+5 = 8. Число 38 Аналогично, во втором случае имеем числа 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97
Гость:
1)16,27,38. 2)31,42,53,64,75,86,97.
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