1) Запиши все двузначные числа,меньше 40 в которых число едениц на 5 больше числа десятков. 2) Запиши все двузначные числа от 30 до 100, в которых число десятков на 2 больше числа едениц

Математика

1) Запиши все двузначные числа,меньше 40 в которых число едениц на 5 больше числа десятков. 2) Запиши все двузначные числа от 30 до 100, в которых число десятков на 2 больше числа едениц

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