Переведите в миллиметры: 6дм2мм, 6дм2см, 6м2см, 6м2мм, 6км2дм, 4км5см, 4м5дм
Математика
Переведите в миллиметры: 6дм2мм, 6дм2см, 6м2см, 6м2мм, 6км2дм, 4км5см, 4м5дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6дм2мм = 600+2мм = 602мм 6дм2см = 600+20мм = 620мм 6м2см = 6000+20мм = 6020мм 6м2мм = 6000+2мм = 6002мм 6км2дм = 6000000+200мм = 6000200мм 4км5см = 4000000+50мм = 4000050мм 4м5дм = 4000+500мм = 4500мм
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