СРОЧНО!У параллелепипеда три грани имеют площади 3,4 и 7 квадратных дм.Чему равна полная поверхность параллелепипеда?
Геометрия
СРОЧНО!У параллелепипеда три грани имеют площади 3,4 и 7 квадратных дм.Чему равна полная поверхность параллелепипеда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Параллелепипед имеет по две одинаковых грани. S=2·(3+4+7) = 28 (дм²) Ответ. 28 дм².
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