СРОЧНО!диагональ правильной четырёхугольной призмы образует с плоскостью основания угол 45 градусов.Диагональ основания призмы 7sqr 2см.Вычислите площадь диагонального сечения призмы.
Геометрия
СРОЧНО!диагональ правильной четырёхугольной призмы образует с плоскостью основания угол 45 градусов.Диагональ основания призмы 7sqr 2см.Вычислите площадь диагонального сечения призмы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
α=45° e=7√2 см S=? S=eh h=? tgα=h/e tg45=h/7√2 1=h/7√2 h=7√2 см S=(7√2)² S=49*2 S=98 с²
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