СРОЧНО!В прямом параллелепипеде стороны основания величиной 5 и 7 м образуют угол 30 градусов,боковое ребро равно 4 м.Найдите полную поверхность этого параллелепипеда.
Геометрия
СРОЧНО!В прямом параллелепипеде стороны основания величиной 5 и 7 м образуют угол 30 градусов,боковое ребро равно 4 м.Найдите полную поверхность этого параллелепипеда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sо = ab sin γ So = 5·7·½ = 17,5 (м²) Sб = Ро·а Sб = 2(5+7)·4 = 96 (м²) Sп = 2Sо + Sб Sп = 2·17,5 + 96 = 131 (м²) Ответ. 131 м².
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