СРОЧНО!В прямом параллелепипеде стороны основания величиной 5 и 7 м образуют угол 30 градусов,боковое ребро равно 4 м.Найдите полную поверхность этого параллелепипеда.

Геометрия

СРОЧНО!В прямом параллелепипеде стороны основания величиной 5 и 7 м образуют угол 30 градусов,боковое ребро равно 4 м.Найдите полную поверхность этого параллелепипеда.

Автор: Гость