СРОЧНО!Найдите измерения прямоугольного параллелепипеда,если площади трёх граней соответственно равны 30,48,40 квадратных см
Геометрия
СРОЧНО!Найдите измерения прямоугольного параллелепипеда,если площади трёх граней соответственно равны 30,48,40 квадратных см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sпр = ab Обозначим измерения х, у, z. Имеем: ху=30 уz=48 xz=40 Решив, получаем, что х=5, у=6, z=8 Ответ. 5 см, 6 см, 8 см.
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