из двух пунктов реки навстречу друг другу движутся две моторные лодка собственные скорости которых равны .довстречи лодки идущая по течению, шла 1,1 ч, а лодка , идущая против течения 1,5ч .найдите собственную скорость лодок...

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из двух пунктов реки навстречу друг другу движутся две моторные лодка собственные скорости которых равны .довстречи лодки идущая по течению, шла 1,1 ч, а лодка , идущая против течения 1,5ч .найдите собственную скорость лодок если лодка идущая по течению реки, до встречи прошла на 1 км больше другой лодки. скорость течения реки 3км /ч.

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