из двух пунктов реки навстречу друг другу движутся две моторные лодка собственные скорости которых равны .довстречи лодки идущая по течению, шла 1,1 ч, а лодка , идущая против течения 1,5ч .найдите собственную скорость лодок...

Алгебра
из двух пунктов реки навстречу друг другу движутся две моторные лодка собственные скорости которых равны .довстречи лодки идущая по течению, шла 1,1 ч, а лодка , идущая против течения 1,5ч .найдите собственную скорость лодок если лодка идущая по течению реки, до встречи прошла на 1 км больше другой лодки. скорость течения реки 3км /ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х км/ч - собственная скорость каждой лодки х+3 км/ч - скорость по течению х-3 км/ч - скорость против течения   1,1(х+3)-1,5(х-3)=1 1,1х+3,3-1,5х+4,5=1 -0,4х=-6,8 х=17 (км/ч) - собственная скорость каждой лодки  
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