НА СКІЛЬКИ1) 42 001 більше за число 40 689;2)2092 менше від числа 21 067.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? задачка,для четвертых-пятых классов :)
Математика
НА СКІЛЬКИ1) 42 001 більше за число 40 689;2)2092 менше від числа 21 067.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? задачка,для четвертых-пятых классов :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 42001-40689=1312 2. 21067-2092=18975
Гость:
Чтобы узнать на сколько число больше чем другое, нужно посчитать их разность 1. 42001 - 40689 = 1312 2. 21067 - 2092 = 18975
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