В глаголах определить спряжение. Строить,дышать,гнать,брить,стелить,гореть,спать,катать,смотреть,тереть,жечь, будить,ждать,войти,позвонить,сшить,возвратить.
Русский язык
В глаголах определить спряжение. Строить,дышать,гнать,брить,стелить,гореть,спать,катать,смотреть,тереть,жечь, будить,ждать,войти,позвонить,сшить,возвратить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I стелить, брить, жечь, тереть, войти, катать, , ждать, спать, гореть II Строить, будить, позвонить, сшить, возвратить, смотреть, дышать, гнать
Гость:
первое: гореть спать катать тереть ждать брить стелить жечь второе: будить,позвонить, возвратить,строить дышать гнать сшить возвратить
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