Глаголы в неопределенной форме нужно переделать в глаголы 1 лица настоящего времени. Гулять,учиться,победить,есть,быть,спать,мешать,поворачи...

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Глаголы в неопределенной форме нужно переделать в глаголы 1 лица настоящего времени. Гулять,учиться,победить,есть,быть,спать,мешать,поворачивать,прыгать,бегать,бежать

Автор: Гость