Глаголы в неопределенной форме нужно переделать в глаголы 1 лица настоящего времени.                                                                                        Гулять,учиться,победить,есть,быть,спать,мешать,поворачи...

Русский язык
Глаголы в неопределенной форме нужно переделать в глаголы 1 лица настоящего времени.                                                                                        Гулять,учиться,победить,есть,быть,спать,мешать,поворачивать,прыгать,бегать,бежать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
гуляю, учусь, я одержу победу, ем, -, сплю, мешаю, поворачиваю, прыгаю, бегаю, бегу
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