всегда ли лидер положительно влияет на группу

География
всегда ли лидер положительно влияет на группу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не всегда.Потому что лидером должен быть тот кто ведет за собой других проявлять себя в каких нибудь делах,а не шпынять друзей ради собственной выгоды.
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