напишите о том, как бы вы ответили на вопрос:"Сколько красок у зимы?"
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напишите о том, как бы вы ответили на вопрос:"Сколько красок у зимы?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила зима.Выпал белый снег.Окна от мороза стали будто серебряными.Голубым ковром покрылись тропинки.
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