Организация решила объединить имеющиеся у них компьютеры в централизованную локальную сеть. Какие компоненты вычислительной сети для этого необходимы?
Экономика
Организация решила объединить имеющиеся у них компьютеры в централизованную локальную сеть. Какие компоненты вычислительной сети для этого необходимы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сетевые платы для каждого компьютера, концентратор (хаб) или маршрутизатор (свитч), кабель типа "витая пара". Кабелем соединить каждый компьютер ()через сетевую плату с хабом или свитчем.
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