мастер и его ученик вместе могут изготовить за 1 час 17 деталей .до обеда мастер проработал 4 часа, а ученик 2 часа. вместе они изготовили 54 детали. сколько деталей изготовил каждый за час

Гость: Гость:

Получаем, что вместе они проработали 2 часа. Нам известно, что за час они изготовляют 17 деталей, значит, за 2 часа они изготовят 34 детали. Осталось 2 часа работы только мастера. Получаем, что за 2 часа мастер изготовил 54-34=20 деталей, т.е. за час он делает 10 деталей, и, соответственно, ученик изготавливает 7 деталей. Ответ: 10 деталей, 7 деталей.