мастер и его ученик вместе могут изготовить за 1 час 17 деталей .до обеда мастер проработал 4 часа, а ученик 2 часа. вместе они изготовили 54 детали. сколько деталей изготовил каждый за час
Алгебра
мастер и его ученик вместе могут изготовить за 1 час 17 деталей .до обеда мастер проработал 4 часа, а ученик 2 часа. вместе они изготовили 54 детали. сколько деталей изготовил каждый за час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получаем, что вместе они проработали 2 часа. Нам известно, что за час они изготовляют 17 деталей, значит, за 2 часа они изготовят 34 детали. Осталось 2 часа работы только мастера. Получаем, что за 2 часа мастер изготовил 54-34=20 деталей, т.е. за час он делает 10 деталей, и, соответственно, ученик изготавливает 7 деталей. Ответ: 10 деталей, 7 деталей.
Гость:
17 * 2 = 34 детали изготовили мастер и ученик работая 2 часа вместе 54 - 34 = 20 деталей сделал местер за 2 часа работая один 20 : 2 = 10 деталей в час делает мастер работая один 17 - 10 - 7 деталей в час делает ученик работая один Ответ. 10 и 7 деталей.
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