Сколько символов текста можно передать за 10 секунд, используя модем, работающий со скоростью 14 400 бит/с; 33 6600 бит/с?
Экономика
Сколько символов текста можно передать за 10 секунд, используя модем, работающий со скоростью 14 400 бит/с; 33 6600 бит/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 бит на 1 символ, поэтому: 14400*10=144000 символов 336600*10=3366000 символов
Гость:
Обычно 1 символ = 1 байт = 8 бит, если другое не оговаривается в условии задачи следовательно: 14400 * 10 : 8 = 18000 символа 336600 * 10 * 8 = 420750 символа
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