СРОЧНО!В правильной четырёхугольной призме площадь основания составляет 144 квадратных см,а высота 5см.Найдите площадь диагонального сечения призмы
Геометрия
СРОЧНО!В правильной четырёхугольной призме площадь основания составляет 144 квадратных см,а высота 5см.Найдите площадь диагонального сечения призмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку четырехугольная призма правильная, то в ее основании лежит квадрат s=a^2 => a^2=144 => a=sqrt(144) =>a=12 сторона этого квадрата равна 12 Диагональ этого квадрата (l) равна l=sqrt(a^2+a^2)=sqrt(2*144)=12*sqrt(2) Площадь диагонального сечения равна s=l*h s=12*sqrt(2)*5=60*sqrt(2)
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