СРОЧНО!В правильной четырёхугольной призме площадь основания составляет 144 квадратных см,а высота 5см.Найдите площадь диагонального сечения призмы

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Поскольку четырехугольная призма правильная, то в ее основании лежит квадрат s=a^2 => a^2=144 => a=sqrt(144) =>a=12 сторона этого квадрата равна 12 Диагональ этого квадрата (l) равна l=sqrt(a^2+a^2)=sqrt(2*144)=12*sqrt(2) Площадь диагонального сечения равна s=l*h s=12*sqrt(2)*5=60*sqrt(2)