помогите пожалуйста! 1) применяя теорему Безу найдите остаток от деления многочлена P(X) на  двухчлен Q(X) в) P(X)= X³+X²-X+8,Q(X)=X+2....... 2) Выполните деления P(X):Q(X) если:  а) P(X)= X⁵-X³+X,Q(X)=X²-1....... б)P(X)= 2X³+X...

Алгебра
помогите пожалуйста! 1) применяя теорему Безу найдите остаток от деления многочлена P(X) на  двухчлен Q(X) в) P(X)= X³+X²-X+8,Q(X)=X+2....... 2) Выполните деления P(X):Q(X) если:  а) P(X)= X⁵-X³+X,Q(X)=X²-1....... б)P(X)= 2X³+X²+5X+60,Q(X)=X+33)найдите неполные частные и остаток при делении мнеогочлена P(X) на двучлен Q(X),если:г)  P(X)= X⁸+2X⁴+1,Q(X)=X+1....... д) P(X)= X⁴+X³+X+1,Q(X)=X-3  
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