укажите лишнее имя в ряду,свой выбор кратко поясните.  1)новгород.ростов,смоленск,царьград.2)перун,посейдон,велес,сварог.

Обществознание
укажите лишнее имя в ряду,свой выбор кратко поясните.  1)новгород.ростов,смоленск,царьград.2)перун,посейдон,велес,сварог.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) царьград, остальные города ныне существуют 2)посейдон - древнегреческий бог, остальные языческие боги из славянского пантеона
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