От мотка лески отрезали 37м.На сколько метров лески отрезали больше,чем ее осталось в мотке,если первоночально в мотке было 54 метра лески?
Математика
От мотка лески отрезали 37м.На сколько метров лески отрезали больше,чем ее осталось в мотке,если первоночально в мотке было 54 метра лески?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54-37=17 метров- осталось 37-17=20 метров лески отрезали больше,чем ее осталось в мотке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
помогите пожалуйста! 1) применяя теорему Безу найдите остаток от деления многочлена P(X) на двухчлен Q(X) в) P(X)= X³+X²-X+8,Q(X)=X+2....... 2) В...
Геометрия
СРОЧНО!В правильной четырёхугольной призме площадь основания составляет 144 квадратных см,а высота 5см.Найдите площадь диагонального сечения призмы
Геометрия
СРОЧНО!В прямой треугольной призме все ребра равны.Площадь её боковой поверхности 75квадратных см.Найдите площадь основания призмы.