От мотка лески отрезали 37м.На сколько метров лески отрезали больше,чем ее осталось в мотке,если первоночально в мотке было 54 метра лески?

Математика
От мотка лески отрезали 37м.На сколько метров лески отрезали больше,чем ее осталось в мотке,если первоночально в мотке было 54 метра лески?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54-37=17 метров- осталось 37-17=20 метров лески отрезали больше,чем ее осталось в мотке
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