От мотка лески отрезали 37м.На сколько метров лески отрезали больше,чем ее осталось в мотке,если первоночально в мотке было 54 метра лески?

Математика

От мотка лески отрезали 37м.На сколько метров лески отрезали больше,чем ее осталось в мотке,если первоночально в мотке было 54 метра лески?

Автор: Гость