2. Как вы думаете, скакого момента родители начинают относиться к подростку как к взрослому? а) Когда они считаються с его мнением и чувствами; б) когда перестают контролировать, куда и с кем он пошел и когда вернёться домой; в...
География
2. Как вы думаете, скакого момента родители начинают относиться к подростку как к взрослому? а) Когда они считаються с его мнением и чувствами; б) когда перестают контролировать, куда и с кем он пошел и когда вернёться домой; в) когда он стал зарабатывать деньги и они признали этот факт; г) когда он стал способен делать осознанный выбор и отвечать за свои поступки. Приведите свои аргументы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю , что это Г) когда он стал способен делать осознательный выбор и отвечать за свои поступки.
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