В наборе из четырёх стаканчиков 600г йогурта. Найдите массу шести таких стаканчиков.

Математика
В наборе из четырёх стаканчиков 600г йогурта. Найдите массу шести таких стаканчиков.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  600/4=150 2)  150*6=900
Гость:
4  ---  600 6 ---  х   х = (6*600): 4 = 900
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