В наборе из четырёх стаканчиков 600г йогурта. Найдите массу шести таких стаканчиков.
Математика
В наборе из четырёх стаканчиков 600г йогурта. Найдите массу шести таких стаканчиков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 600/4=150 2) 150*6=900
Гость:
4 --- 600 6 --- х х = (6*600): 4 = 900
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди периметр треугольника KMP,если длина стороны KM равна 5 см 8,сторона MP на 1 см 5 мм длинне сторонны KM ,но короче на 2 см 3 мм стороны PK мм
Математика
На двух пасеках одинаковое количество ульев. С первой пасеки собрали 7946 кг мёда, а со второй - 8631 кг. Сколько ульев находилось на каждой пасеке...
Математика
Найди периметр треугольника KMP,если длина стороны KM равна 5 см 8,сторона MP на 1 см 5 мм длиннее стороны KMно короче на 2 см 3 мм стороны PK мм