Найди периметр треугольника KMP,если длина стороны KM равна 5 см 8,сторона MP на 1 см 5 мм длинне сторонны KM ,но короче на 2 см 3 мм стороны PK мм

Математика

Найди периметр треугольника KMP,если длина стороны KM равна 5 см 8,сторона MP на 1 см 5 мм длинне сторонны KM ,но короче на 2 см 3 мм стороны PK мм

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