Найди периметр треугольника KMP,если длина стороны KM равна 5 см 8,сторона MP на 1 см 5 мм длинне сторонны KM ,но короче на 2 см 3 мм стороны PK мм
Математика
Найди периметр треугольника KMP,если длина стороны KM равна 5 см 8,сторона MP на 1 см 5 мм длинне сторонны KM ,но короче на 2 см 3 мм стороны PK мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КМ=58 мм, МР=58+15=73 мм, РК=73-23=50 мм. Сложим всё и получим периметр треугольника: 58+73+50=181 (мм) Ответ: 181 мм.
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