почему жидкости и твёрдые тела не рассыпаются на отдельные молекулы
Физика
почему жидкости и твёрдые тела не рассыпаются на отдельные молекулы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Между молекулами существует взаимное притяжение. Каждая молекула притягивает к себе все соседние молекулы и сама притягивается ими.
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